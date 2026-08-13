Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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14.08.2026 00:05:00
SpaceX vs. Oklo: Which Disruptive Stock Has More Upside?
Disruptive companies can make for profitable investments, and two of the most popular stocks in this category are Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) and Oklo (NYSE: OKLO). SpaceX is a disruptor in three areas: space launches, satellite internet, and AI. Oklo designs fast-fission power plants that can use nuclear waste as fuel.Each of these stocks is volatile, but if you're looking for upside, the math is clear on which is the better choice.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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