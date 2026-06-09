Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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09.06.2026 18:45:00

SpaceX vs. Rocket Lab: How Do They Compare as Investments?

After shares of SpaceX hit the market later this month, investors will finally be able to invest directly in the company that made reusable rockets mainstream and now runs the world's largest satellite internet network.But for years now, retail traders have turned to Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) as the closest publicly available proxy. So, now that they will both be available, which is the better investment? The scrappy challenger? Or the space behemoth?SpaceX and Rocket Lab have a lot in common: Both are vertically integrated aerospace businesses chasing the same growing market. That being said, they differ in some important ways, including operating at very different scales.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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