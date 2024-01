SPI aktuell: SPI präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zum Handelsschluss notierte der SPI im SIX-Handel 1,01 Prozent schwächer bei 14 533,04 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,948 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,079 Prozent auf 14 693,52 Punkte an der Kurstafel, nach 14 681,85 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 14 533,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 703,99 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 581,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, erreichte der SPI einen Stand von 13 551,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2023, wurde der SPI auf 14 650,37 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 0,253 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 743,38 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Punkte.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ObsEva (+ 49,33 Prozent auf 0,06 CHF), Meyer Burger (+ 11,52 Prozent auf 0,12 CHF), Villars SA (+ 7,27 Prozent auf 590,00 CHF), PolyPeptide (+ 6,34 Prozent auf 15,42 CHF) und Bellevue (+ 6,33 Prozent auf 23,50 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Spexis (-19,27 Prozent auf 0,44 CHF), CI Com SA (-10,71 Prozent auf 1,50 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-8,79 Prozent auf 0,08 CHF), Logitech (-8,67 Prozent auf 75,64 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-6,78 Prozent auf 11,00 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 31 635 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 266,750 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr weist die MCH-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

