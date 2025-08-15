BB Biotech Aktie

WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992

SPI aktuell: SPI zum Handelsende mit Gewinnen

SPI aktuell: SPI zum Handelsende mit Gewinnen

SPI aktuell: SPI zum Handelsende mit Gewinnen

So performte der SPI am Freitag schlussendlich.

Der SPI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,42 Prozent höher bei 16 768,59 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,104 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,508 Prozent auf 16 783,51 Punkte an der Kurstafel, nach 16 698,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 808,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 744,03 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,705 Prozent. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 15.07.2025, bei 16 598,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, wies der SPI 16 769,59 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, lag der SPI noch bei 16 161,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,06 Prozent nach oben. Bei 17 386,61 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit u-blox (+ 24,42 Prozent auf 138,60 CHF), VP Bank (+ 2,84 Prozent auf 79,80 CHF), Tecan (N) (+ 2,52 Prozent auf 170,60 CHF), Roche (+ 2,36 Prozent auf 256,00 CHF) und BB Biotech (+ 2,05 Prozent auf 32,30 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Newron PharmaceuticalsAz (-7,15 Prozent auf 7,01 CHF), Kudelski (-5,86 Prozent auf 1,37 CHF), mobilezone (-5,54 Prozent auf 10,24 CHF), Comet (-5,13 Prozent auf 181,10 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-4,76 Prozent auf 0,20 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 196 398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 222,031 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Die Relief Therapeutics-Aktie hat mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu BB Biotech AG

Analysen zu BB Biotech AG

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

