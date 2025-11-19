BP Aktie

STOXX 50-Performance im Blick 19.11.2025 15:59:01

Freundlicher Handel: Anleger lassen STOXX 50 am Mittwochnachmittag steigen

Heute wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,24 Prozent auf 4 726,05 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,040 Prozent auf 4 712,89 Punkte an der Kurstafel, nach 4 714,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 726,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 698,30 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 1,68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der STOXX 50 4 741,85 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 596,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 248,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,93 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 1,32 Prozent auf 30,68 CHF), BAT (+ 1,26 Prozent auf 41,80 GBP), Roche (+ 1,24 Prozent auf 310,50 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,00 Prozent auf 27,18 EUR) und Novartis (+ 0,94 Prozent auf 102,96 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-4,92 Prozent auf 1 631,50 EUR), Enel (-2,27 Prozent auf 8,80 EUR), RELX (-1,28 Prozent auf 30,18 GBP), Diageo (-1,07 Prozent auf 17,13 GBP) und BP (-0,82 Prozent auf 4,55 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 6 957 180 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 339,694 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Es ist ein Fehler aufgetreten!

