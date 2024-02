SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der SPI fiel im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,22 Prozent auf 14 694,64 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,976 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,306 Prozent stärker bei 14 772,81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 727,73 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 14 772,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 621,05 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bewegte sich der SPI bei 14 584,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, erreichte der SPI einen Wert von 13 881,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 555,93 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 0,857 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 931,98 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Kinarus (+ 76,47 Prozent auf 0,01 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 15,35 Prozent auf 9,02 CHF), Medartis (+ 4,96 Prozent auf 78,30 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 4,24 Prozent auf 454,50 CHF) und GAM (+ 4,11 Prozent auf 0,38 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Spexis (-10,34 Prozent auf 0,26 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (-10,06 Prozent auf 65,25 CHF), Adval Tech (-5,66 Prozent auf 100,00 CHF), lastminutecom (-5,19 Prozent auf 22,85 CHF) und Julius Bär (-4,88 Prozent auf 45,66 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die Kinarus-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 116 515 625 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 272,756 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

