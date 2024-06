SPI-Handel aktuell: SPI wenig bewegt

Wenig Veränderung ist derzeit in Zürich zu beobachten.

Um 15:39 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,00 Prozent stärker bei 16 006,54 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,120 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,044 Prozent leichter bei 16 000,00 Punkten, nach 16 007,00 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 978,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 16 024,85 Einheiten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,074 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, stand der SPI bei 16 038,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, wies der SPI einen Wert von 15 199,60 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 19.06.2023, einen Wert von 14 881,45 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,86 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 309,66 Punkte. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Molecular Partners (+ 17,98 Prozent auf 8,40 CHF), PolyPeptide (+ 4,58 Prozent auf 30,80 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 4,09 Prozent auf 28,00 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 3,28 Prozent auf 252,00 CHF) und Leonteq (+ 2,75 Prozent auf 24,30 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ASMALLWORLD (-8,18 Prozent auf 1,46 CHF), Arundel (-7,77 Prozent auf 0,19 CHF), Evolva (-7,14 Prozent auf 0,91 CHF), Spexis (-4,97 Prozent auf 0,03 CHF) und Edisun Power Europe (-3,95 Prozent auf 85,00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 57 408 004 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 257,545 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at