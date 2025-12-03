XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Addex Therapeutics Aktie

Addex Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Addex Therapeutics-Anlage? 03.12.2025 10:04:23

SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Addex Therapeutics-Aktie gebracht.

Addex Therapeutics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Addex Therapeutics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 0,14 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Addex Therapeutics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 73 421,439 Addex Therapeutics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 052,86 CHF, da sich der Wert einer Addex Therapeutics-Aktie am 02.12.2025 auf 0,06 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59,47 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 8,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.mehr Nachrichten