Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Rentable Addex Therapeutics-Anlage?
|
03.12.2025 10:04:23
SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verloren
Addex Therapeutics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Addex Therapeutics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 0,14 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Addex Therapeutics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 73 421,439 Addex Therapeutics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 052,86 CHF, da sich der Wert einer Addex Therapeutics-Aktie am 02.12.2025 auf 0,06 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59,47 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 8,41 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.mehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gewinne in Zürich: SPI legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse Zürich: SPI mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|Montagshandel in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
01.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag fester (finanzen.at)