SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Addex Therapeutics-Aktie gebracht.

Addex Therapeutics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Addex Therapeutics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 0,14 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Addex Therapeutics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 73 421,439 Addex Therapeutics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 052,86 CHF, da sich der Wert einer Addex Therapeutics-Aktie am 02.12.2025 auf 0,06 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59,47 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 8,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at