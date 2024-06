SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das AEVIS VICTORIA SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 18,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,376 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.05.2024 85,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15,90 CHF belief. Mit einer Performance von -14,52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

AEVIS VICTORIA SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at