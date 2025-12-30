SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel hätte eine Investition in ALSO von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen ALSO-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem ALSO-Papier statt. Zum Handelsende standen ALSO-Anteile an diesem Tag bei 253,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ALSO-Aktie investiert, befänden sich nun 0,395 ALSO-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,39 CHF, da sich der Wert einer ALSO-Aktie am 29.12.2025 auf 213,50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,61 Prozent abgenommen.

ALSO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at