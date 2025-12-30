ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|Lukratives ALSO-Investment?
|
30.12.2025 10:03:41
SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel hätte eine Investition in ALSO von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem ALSO-Papier statt. Zum Handelsende standen ALSO-Anteile an diesem Tag bei 253,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ALSO-Aktie investiert, befänden sich nun 0,395 ALSO-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,39 CHF, da sich der Wert einer ALSO-Aktie am 29.12.2025 auf 213,50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,61 Prozent abgenommen.
ALSO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ALSO AGmehr Nachrichten
Analysen zu ALSO AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ALSO AG
|228,00
|0,00%