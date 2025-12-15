Arbonia Aktie

Arbonia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CUXD / ISIN: CH0110240600

Arbonia-Investment 15.12.2025 10:04:02

SPI-Papier Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Arbonia von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Arbonia-Investment gewesen.

Das Arbonia-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,53 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Arbonia-Aktie investierten, hätten nun 117,229 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 12.12.2025 609,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 39,04 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Arbonia einen Börsenwert von 361,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Arbonia AGmehr Nachrichten

Analysen zu Arbonia AGmehr Analysen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Arbonia AG 5,47 0,18% Arbonia AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

