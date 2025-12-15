Arbonia Aktie
WKN DE: A1CUXD / ISIN: CH0110240600
|Arbonia-Investment
|
15.12.2025 10:04:02
SPI-Papier Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Arbonia von vor 3 Jahren eingebracht
Das Arbonia-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,53 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Arbonia-Aktie investierten, hätten nun 117,229 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 12.12.2025 609,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 39,04 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Arbonia einen Börsenwert von 361,29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Arbonia AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Arbonia AG
|5,47
|0,18%