SPI-Papier Arbonia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Arbonia von vor 10 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Arbonia-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde die Arbonia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,47 CHF. Bei einem Arbonia-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,464 Arbonia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Arbonia-Aktie auf 12,88 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,25 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 83,25 CHF, was einer negativen Performance von 16,75 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Arbonia eine Börsenbewertung in Höhe von 893,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at