SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Barry Callebaut eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Barry Callebaut-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Barry Callebaut-Papier bei 1 815,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,510 Barry Callebaut-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Barry Callebaut-Papiers auf 1 206,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 644,63 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 33,55 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Barry Callebaut belief sich zuletzt auf 6,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at