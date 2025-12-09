SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barry Callebaut von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Barry Callebaut-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 09.12.2024 wurde das Barry Callebaut-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 304,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,767 Barry Callebaut-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 944,79 CHF, da sich der Wert eines Barry Callebaut-Papiers am 08.12.2025 auf 1 232,00 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 944,79 CHF entspricht einer negativen Performance von 5,52 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Barry Callebaut eine Börsenbewertung in Höhe von 6,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at