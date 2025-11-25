Barry Callebaut Aktie

WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

Langfristige Performance 25.11.2025 10:03:41

SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Barry Callebaut-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Barry Callebaut-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 945,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,141 Barry Callebaut-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2025 gerechnet (1 273,00 CHF), wäre das Investment nun 6 544,99 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 34,55 Prozent.

Am Markt war Barry Callebaut jüngst 6,92 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

