Barry Callebaut Aktie

Barry Callebaut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Barry Callebaut-Investment? 02.12.2025 10:03:57

SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barry Callebaut-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Barry Callebaut-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Barry Callebaut-Anteile bei 1 076,44 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,093 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,05 CHF, da sich der Wert einer Barry Callebaut-Aktie am 01.12.2025 auf 1 260,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17,05 Prozent.

Alle Barry Callebaut-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Barry Callebaut AG (N)mehr Nachrichten