Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
Rentables Barry Callebaut-Investment?
|
02.12.2025 10:03:57
SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Barry Callebaut-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Barry Callebaut-Anteile bei 1 076,44 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,093 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,05 CHF, da sich der Wert einer Barry Callebaut-Aktie am 01.12.2025 auf 1 260,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17,05 Prozent.
Alle Barry Callebaut-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
