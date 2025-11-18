Barry Callebaut Aktie

Barry Callebaut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukrativer Barry Callebaut-Einstieg? 18.11.2025 10:03:39

SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barry Callebaut-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Barry Callebaut-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 18.11.2022 wurde das Barry Callebaut-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1 927,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Barry Callebaut-Aktie investiert, befänden sich nun 0,519 Barry Callebaut-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 637,26 CHF, da sich der Wert eines Barry Callebaut-Papiers am 17.11.2025 auf 1 228,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 36,27 Prozent verkleinert.

Am Markt war Barry Callebaut jüngst 6,67 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Barry Callebaut AG (N)mehr Nachrichten

Analysen zu Barry Callebaut AG (N)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Barry Callebaut AG (N) 1 315,00 -0,98% Barry Callebaut AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:17 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen