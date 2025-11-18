Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|Lukrativer Barry Callebaut-Einstieg?
|
18.11.2025 10:03:39
SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barry Callebaut-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 18.11.2022 wurde das Barry Callebaut-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1 927,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Barry Callebaut-Aktie investiert, befänden sich nun 0,519 Barry Callebaut-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 637,26 CHF, da sich der Wert eines Barry Callebaut-Papiers am 17.11.2025 auf 1 228,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 36,27 Prozent verkleinert.
Am Markt war Barry Callebaut jüngst 6,67 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
