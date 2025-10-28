SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Barry Callebaut-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Barry Callebaut-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Barry Callebaut-Papier bei 1 928,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Barry Callebaut-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,519 Barry Callebaut-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Barry Callebaut-Aktie auf 1 156,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 599,59 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 40,04 Prozent.

Barry Callebaut war somit zuletzt am Markt 6,33 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at