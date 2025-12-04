SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.12.2020 wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 60,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,667 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie auf 82,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,67 CHF wert. Mit einer Performance von +37,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Basler Kantonalbank Partizipsch bezifferte sich zuletzt auf 421,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at