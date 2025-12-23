SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Bell-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Bell-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Bell-Papier bei 264,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Bell-Aktie investierten, hätten nun 37,879 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 22.12.2025 8 446,97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 223,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,53 Prozent verringert.

Bell war somit zuletzt am Markt 1,38 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

