Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Langfristige Anlage
|
23.12.2025 10:03:42
SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Bell-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Bell-Papier bei 264,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Bell-Aktie investierten, hätten nun 37,879 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 22.12.2025 8 446,97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 223,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,53 Prozent verringert.
Bell war somit zuletzt am Markt 1,38 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bell AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.12.25
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09.12.25
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Zürich: Das macht der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
02.12.25
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.11.25
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.11.25
|Walmart rings bell on grand battle of the bourses (Financial Times)
|
21.11.25
|Walmart rings bell on grand battle of the bourses (Financial Times)