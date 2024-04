SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Bellevue-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Bellevue-Aktie bei 37,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 264,550 Bellevue-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 039,68 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Papiers am 22.04.2024 auf 19,05 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 5 039,68 CHF, was einer negativen Performance von 49,60 Prozent entspricht.

Bellevue wurde am Markt mit 243,59 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at