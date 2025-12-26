SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bystronic (ex Conzzeta)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier bei 625,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Bystronic (ex Conzzeta)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,000 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.12.2025 4 256,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 266,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 57,44 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 549,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at