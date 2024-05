SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr verloren

Am 24.05.2023 wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile an diesem Tag bei 627,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,595 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Bystronic (ex Conzzeta)-Papiere wären am 23.05.2024 742,42 CHF wert, da der Schlussstand 465,50 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 25,76 Prozent verringert.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 949,26 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at