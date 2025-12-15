SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Carlo Gavazzi-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Carlo Gavazzi-Aktie an diesem Tag bei 296,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,378 Carlo Gavazzi-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 584,46 CHF, da sich der Wert einer Carlo Gavazzi-Aktie am 12.12.2025 auf 173,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 41,55 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Carlo Gavazzi betrug jüngst 123,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at