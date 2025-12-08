Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Carlo Gavazzi-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Carlo Gavazzi-Papier bei 199,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,503 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (168,00 CHF), wäre die Investition nun 84,42 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,58 Prozent.
Am Markt war Carlo Gavazzi jüngst 119,48 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
