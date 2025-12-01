Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Carlo Gavazzi Aktie

Carlo Gavazzi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 01.12.2025 10:04:31

SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 10 Jahren wurde das Carlo Gavazzi-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 216,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,296 Carlo Gavazzi-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.11.2025 gerechnet (174,00 CHF), wäre die Investition nun 8 055,56 CHF wert. Mit einer Performance von -19,44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Carlo Gavazzi belief sich zuletzt auf 123,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carlo Gavazzi Holding AGmehr Nachrichten