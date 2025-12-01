Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Langfristige Anlage
|
01.12.2025 10:04:31
SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Carlo Gavazzi-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 216,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,296 Carlo Gavazzi-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.11.2025 gerechnet (174,00 CHF), wäre die Investition nun 8 055,56 CHF wert. Mit einer Performance von -19,44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Carlo Gavazzi belief sich zuletzt auf 123,65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
