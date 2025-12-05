SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Cembra Money Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 73,85 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,354 Cembra Money Bank-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 131,75 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers am 04.12.2025 auf 97,30 CHF belief. Mit einer Performance von +31,75 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Cembra Money Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,85 Mrd. CHF. Cembra Money Bank-Papiere wurden am 30.10.2013 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Cembra Money Bank-Anteils lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at