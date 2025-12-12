SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Cembra Money Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 101,50 CHF. Bei einem Cembra Money Bank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,852 Cembra Money Bank-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 927,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 94,10 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,29 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Cembra Money Bank einen Börsenwert von 2,75 Mrd. CHF. Cembra Money Bank-Papiere wurden am 30.10.2013 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Cembra Money Bank-Aktie bei 45,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

