COSMO Pharmaceuticals Aktie

COSMO Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 04.12.2025 10:03:38

SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen COSMO Pharmaceuticals-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des COSMO Pharmaceuticals-Papiers betrug an diesem Tag 62,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,603 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 78,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 125,48 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +25,48 Prozent.

Der COSMO Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 1,04 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.mehr Nachrichten