COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Performance im Blick
|
04.12.2025 10:03:38
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des COSMO Pharmaceuticals-Papiers betrug an diesem Tag 62,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,603 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 78,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 125,48 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +25,48 Prozent.
Der COSMO Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 1,04 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
