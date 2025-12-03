Zurückhaltung in Zürich: SPI schwächer

Der SPI wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 17 679,30 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,261 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,115 Prozent höher bei 17 726,76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17 706,37 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17 786,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 640,59 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 0,409 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 982,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 890,31 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 03.12.2024, mit 15 737,67 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 13,92 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 786,82 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit COSMO Pharmaceuticals (+ 17,86 Prozent auf 77,20 CHF), Xlife Sciences (+ 10,58 Prozent auf 23,00 CHF), BioVersys (+ 7,21 Prozent auf 23,80 CHF), Molecular Partners (+ 5,61 Prozent auf 3,39 CHF) und VAT (+ 5,56 Prozent auf 391,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil SHL Telemedicine (-11,11 Prozent auf 0,80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-7,10 Prozent auf 17,54 CHF), Idorsia (-7,00 Prozent auf 3,46 CHF), Evolva (-6,00 Prozent auf 0,75 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,46 Prozent auf 1,42 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 127 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,086 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Im SPI verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at