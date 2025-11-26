SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Edisun Power Europe-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Edisun Power Europe Aktie
Am 26.11.2024 wurde die Edisun Power Europe-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Edisun Power Europe-Papier an diesem Tag bei 40,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,488 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 51,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,87 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 26,87 Prozent.
Edisun Power Europe war somit zuletzt am Markt 55,75 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
