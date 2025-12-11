SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor 10 Jahren verdient

Flughafen Zürich Aktie
Heute vor 10 Jahren wurden Flughafen Zürich-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 145,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,685 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (241,00 CHF), wäre das Investment nun 165,18 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65,18 Prozent.
Flughafen Zürich markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
