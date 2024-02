SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Flughafen Zürich-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Flughafen Zürich-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Flughafen Zürich-Aktie bei 153,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,650 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Flughafen Zürich-Aktie auf 185,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,21 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +20,21 Prozent.

Insgesamt war Flughafen Zürich zuletzt 5,64 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at