SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die GAM-Aktie gebracht.

Das GAM-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die GAM-Anteile bei 16,60 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die GAM-Aktie investiert hat, hat nun 6,024 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1,20 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 27.06.2024 auf 0,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -98,80 Prozent.

GAM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at