SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in GAM-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das GAM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die GAM-Anteile bei 0,11 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 943,396 GAM-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2025 auf 0,16 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,72 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 54,72 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von GAM bezifferte sich zuletzt auf 175,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at