Highlight Event and Entertainment-Investition im Blick 03.12.2025 10:04:23

SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Highlight Event and Entertainment-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das Highlight Event and Entertainment-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Highlight Event and Entertainment-Papier an diesem Tag bei 27,36 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36,554 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 277,81 CHF, da sich der Wert einer Highlight Event and Entertainment-Aktie am 02.12.2025 auf 7,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 72,22 Prozent eingebüßt.

Der Highlight Event and Entertainment-Wert an der Börse wurde auf 98,32 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

