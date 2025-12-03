Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Highlight Event and Entertainment-Investition im Blick
|
03.12.2025 10:04:23
SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Highlight Event and Entertainment-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Highlight Event and Entertainment-Papier an diesem Tag bei 27,36 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36,554 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 277,81 CHF, da sich der Wert einer Highlight Event and Entertainment-Aktie am 02.12.2025 auf 7,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 72,22 Prozent eingebüßt.
Der Highlight Event and Entertainment-Wert an der Börse wurde auf 98,32 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
19.11.25
|SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.11.25
|SIX-Handel SPI am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Handel in Zürich: SPI nachmittags leichter (finanzen.at)