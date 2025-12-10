SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Highlight Event and Entertainment-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Highlight Event and Entertainment-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Highlight Event and Entertainment-Anteile bei 14,54 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 687,678 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 226,35 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Papiers am 09.12.2025 auf 7,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 47,74 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Highlight Event and Entertainment eine Börsenbewertung in Höhe von 98,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at