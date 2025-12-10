Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Highlight Event and Entertainment-Anlage im Blick
|
10.12.2025 10:04:06
SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Highlight Event and Entertainment-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Highlight Event and Entertainment-Anteile bei 14,54 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 687,678 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 226,35 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Papiers am 09.12.2025 auf 7,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 47,74 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Highlight Event and Entertainment eine Börsenbewertung in Höhe von 98,33 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!