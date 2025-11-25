Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Idorsia-Investition im Blick
|
25.11.2025 10:03:41
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor 3 Jahren gekostet
Die Idorsia-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,07 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 66,357 Idorsia-Papiere. Die gehaltenen Idorsia-Papiere wären am 24.11.2025 207,37 CHF wert, da der Schlussstand 3,13 CHF betrug. Mit einer Performance von -79,26 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Idorsia war somit zuletzt am Markt 771,22 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
