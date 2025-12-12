SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Julius Bär-Aktien gewesen.

Am 12.12.2022 wurden Julius Bär-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 53,66 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 186,359 Julius Bär-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 11.12.2025 11 248,60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60,36 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 12,49 Prozent.

Julius Bär war somit zuletzt am Markt 12,12 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at