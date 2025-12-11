SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Jungfraubahn-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Jungfraubahn-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Jungfraubahn-Papier bei 112,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,929 Jungfraubahn-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 267,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2 383,93 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 138,39 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Jungfraubahn einen Börsenwert von 1,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at