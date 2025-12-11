Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Rentable Kardex-Investition?
|
11.12.2025 10:03:31
SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kardex von vor 5 Jahren abgeworfen
Kardex-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 181,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Kardex-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,552 Kardex-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 152,49 CHF, da sich der Wert einer Kardex-Aktie am 10.12.2025 auf 276,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,49 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Kardex eine Marktkapitalisierung von 2,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Kardex AG
|294,00
|0,68%
