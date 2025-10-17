Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Langfristige Investition
|
17.10.2025 10:03:56
SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Kudelski-Papier statt. Zum Handelsende standen Kudelski-Anteile an diesem Tag bei 1,45 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Kudelski-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 689,655 Kudelski-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 924,14 CHF, da sich der Wert eines Kudelski-Papiers am 16.10.2025 auf 1,34 CHF belief. Mit einer Performance von -7,59 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Kudelski-Wert an der Börse wurde auf 73,02 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)mehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
16.10.25
|Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
14.10.25
|Börse Zürich: SPI zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.10.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
10.10.25
|SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
09.10.25
|Gewinne in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
03.10.25
|SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
01.10.25