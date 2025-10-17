Kudelski Aktie

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

Langfristige Investition 17.10.2025 10:03:56

SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kudelski-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Kudelski-Papier statt. Zum Handelsende standen Kudelski-Anteile an diesem Tag bei 1,45 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Kudelski-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 689,655 Kudelski-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 924,14 CHF, da sich der Wert eines Kudelski-Papiers am 16.10.2025 auf 1,34 CHF belief. Mit einer Performance von -7,59 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Kudelski-Wert an der Börse wurde auf 73,02 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

