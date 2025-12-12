Kudelski Aktie

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

Lohnende Kudelski-Investition? 12.12.2025 10:03:58

SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kudelski von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Kudelski gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Kudelski-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Kudelski-Papier bei 1,32 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 75,758 Kudelski-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,48 CHF, da sich der Wert einer Kudelski-Aktie am 11.12.2025 auf 1,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,52 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Kudelski belief sich jüngst auf 71,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

