Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Lohnende Kudelski-Investition?
|
12.12.2025 10:03:58
SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kudelski von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Kudelski-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Kudelski-Papier bei 1,32 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 75,758 Kudelski-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,48 CHF, da sich der Wert einer Kudelski-Aktie am 11.12.2025 auf 1,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,52 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Kudelski belief sich jüngst auf 71,29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
