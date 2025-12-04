Kuros Aktie

WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

Lohnende Kuros (Kuros Biosciences)-Anlage? 04.12.2025 10:03:38

SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers betrug an diesem Tag 19,56 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,112 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.12.2025 auf 30,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,44 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 56,44 Prozent.

Insgesamt war Kuros (Kuros Biosciences) zuletzt 1,22 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

