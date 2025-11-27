SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kuros (Kuros Biosciences)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 33,12 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 301,965 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,36 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 167,65 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,32 Prozent.

Der Marktwert von Kuros (Kuros Biosciences) betrug jüngst 1,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at