Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Rentabler Kuros (Kuros Biosciences)-Einstieg?
|
27.11.2025 10:03:20
SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kuros (Kuros Biosciences)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 33,12 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 301,965 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,36 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 167,65 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,32 Prozent.
Der Marktwert von Kuros (Kuros Biosciences) betrug jüngst 1,10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)mehr Nachrichten
|
27.11.25
|Aufschläge in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI legt am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
27.11.25
|SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kuros (Kuros Biosciences)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|SIX-Handel: SPI verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
26.11.25