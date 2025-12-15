Lindt Aktie

Rentabler Lindt-Einstieg? 15.12.2025 10:04:02

SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie Anlegern gebracht.

Am 15.12.2024 wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Lindt-Papier bei 99 000,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,101 Lindt-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Lindt-Aktie auf 115 200,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 636,36 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,36 Prozent zugenommen.

Lindt wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,57 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) 122 700,00 -0,65% Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)

