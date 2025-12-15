SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Luzerner Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Luzerner Kantonalbank-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 78,09 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 128,055 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 281,68 CHF, da sich der Wert einer Luzerner Kantonalbank-Aktie am 12.12.2025 auf 88,10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,82 Prozent.

Luzerner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at