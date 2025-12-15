Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

Lukrativer Luzerner Kantonalbank-Einstieg? 15.12.2025 10:04:02

SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Luzerner Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Luzerner Kantonalbank-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 78,09 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 128,055 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 281,68 CHF, da sich der Wert einer Luzerner Kantonalbank-Aktie am 12.12.2025 auf 88,10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,82 Prozent.

Luzerner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Luzerner Kantonalbank AG 92,50 0,00% Luzerner Kantonalbank AG

