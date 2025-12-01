SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Luzerner Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Luzerner Kantonalbank gewesen.

Das Luzerner Kantonalbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Luzerner Kantonalbank-Anteile letztlich bei 63,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Luzerner Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,570 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 137,21 CHF, da sich der Wert einer Luzerner Kantonalbank-Aktie am 28.11.2025 auf 87,40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 37,21 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Luzerner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 4,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at