SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Luzerner Kantonalbank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Luzerner Kantonalbank-Papier an diesem Tag 80,55 CHF wert. Bei einem Luzerner Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,415 Luzerner Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 88,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 098,70 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 9,87 Prozent vermehrt.

Am Markt war Luzerner Kantonalbank jüngst 4,37 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at