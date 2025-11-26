MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Lukrative MCH-Investition?
|
26.11.2025 10:03:57
SPI-Papier MCH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MCH von vor 3 Jahren verloren
Das MCH-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,78 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2 092,050 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,08 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 443,51 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,56 Prozent abgenommen.
MCH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 96,79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu MCHmehr Analysen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|MCH
|3,25
|0,31%